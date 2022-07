Hoproskopi 23 korrik 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi: Duke qenë se Hëna është në Dem, do të jetë një ditë sfiduese për ju. Në jetë mund të përballeni me probleme financiare. Ulni shpenzimet tuaja për të kapërcyer vështirësitë financiare. Gjendja juaj shëndetësore mund të degradojë. Duhet të kërkoni paqe mendore në jetën familjare nëse jeni të mbingarkuar me punë. Do t’u bëni përshtypje të tjerëve përreth jush. Larg turmës, do t’ju pëlqejë të kaloni kohë në vetmi. Bashkëshorti juaj do t’jua bëjë ditën përrallore. Ju duhet të eksploroni zgjidhje për problemet tuaja të kahershme.

Demi: Prania e Hënës në shenjën tuaj të zodiakut do t’ju bëjë më të sjellshëm sot. Do të kënaqeni me familjen tuaj. Mund të dilni për drekë ose darkë me anëtarët e familjes tuaj. Do të përmirësoni marrëdhëniet me të dashurin tuaj. Shmangni konfliktin me të tjerët pasi mund të çojë në shëndet të dobët. Ju mund të takoni dashurinë e jetës tuaj gjatë një udhëtimi të shkurtër. Do të kuptoni se martesa ishte ngjarja më e mirë dhe e bukur që lidhte dy shpirtra. Bashkëshorti do të ndajë me ju kujtimin e tij/saj të kaluar.

Binjakët: Mund të jeni në dilemë. Merrni vendime që mund të mos prekin askënd. Mendja juaj do të jetë e zënë me mendime negative. Gjithmonë përpiquni të merrni vendimet e duhura për të ndikuar pozitivisht në jetën tuaj. Shumë shpenzime janë në kartë për ju sot. Miqtë dhe të afërmit mund të fyhen dhe ta bëjnë jetën tuaj të vështirë për ju. Mund të merrni një propozim martese. Nëse jeni i martuar, mund të bini përsëri në dashuri me bashkëshortin tuaj. Mund të shijoni shoqërinë e familjarëve.

Gaforrja: Duhet të shmangni investimet. Ka të ngjarë të merrni një lajm të mirë për ardhjen e një anëtari të ri të familjes. Do të jeni në humor të mirë. Prandaj, bëni plane për të udhëtuar me familjen tuaj. Ju mund të përballeni me zemërimin e të moshuarit tuaj në vendin e punës për detyrat e papërfunduara, të cilat i keni lënë pa mbikëqyrje në të kaluarën e afërt. Kohën e lirë do ta kaloni duke përfunduar punën në zyrë. Anëtarët e familjes suaj nuk do t’ju dëgjonin ose nuk do t’i merrnin seriozisht këshillat tuaja. Kjo mund t’i bëjë ata të mbajnë peshën kryesore të zemërimit tuaj.

Luani: Mund të merrni përfitime monetare nga xhaxhai juaj nga nëna dhe të ndihmoni vëllezërit dhe motrat tuaja që t’i mbajnë gjërat nën kontroll. Ju këshillojmë të mos i jepni peshë të panevojshme konflikteve, përkundrazi, përpiquni t’i zgjidhni ato në mënyrë miqësore. Tregohuni të matur kur komunikoni me familjarët, pasi mund të lindin debate të padëshiruara mes jush dhe të tjerëve. Kjo vetëm do të humbë kohën dhe energjinë tuaj. Bashkëshorti juaj mund të insistojë të shkoni për një shëtitje sot kur nuk jeni në humor ose anasjelltas, gjë që mund t’ju acarojë përfundimisht.

Virgjëresha: Një mik juaj mund t’ju kërkojë të huazoni një shumë të madhe parash. Megjithatë, ndihma e tij mund t’ju gjymojë financiarisht gjithashtu. Ju mund të jeni në gjendje të gjeni lehtësim nga një sëmundje e zgjatur. Ftesa për një funksion çmimi të fëmijës suaj do t’ju bëjë jashtëzakonisht të lumtur. Ka të ngjarë të jeni dëshmitarë të realizimit të ëndrrës suaj pasi ai/ajo i përmbush pritshmëritë tuaja. Do të dëshironit sot të bëni ato gjëra që keni dashur gjatë fëmijërisë suaj. Një konflikt i kaluar mund të shpërthejë mes jush dhe disa të tjerëve gjatë një momenti humori. Por, mbani mend se përfundimisht do të marrë formën e një sherri të rëndë.

Peshorja: Shëndeti juaj do të mbetet i përsosur. Duhet të fokusoheni në çështje që lidhen me tokën, pasuritë e paluajtshme apo projektet kulturore. Fëmijët e kësaj shenje të zodiakut duhet të përqendrohen në studime dhe të planifikojnë për të ardhmen. Do të keni vështirësi për ta bërë partnerin tuaj të kuptojë situatën tuaj. Mund të ndiheni pak të mbytur në jetën tuaj martesore për shkak të mungesës së rehatisë, diskutoni me të dhe zgjidheni çështjen.

Akrepi: Pushoni plotësisht për të rifituar energjinë tuaj. Ju duhet të kuptoni potencialet tuaja të vërteta. Duhet të qëndroni larg miqve, të cilët ju kërkojnë të huazoni para dhe të mos i ktheni më vonë. Do të jeni shumë të ndjeshëm ndaj komenteve të të dashurit tuaj. Ju duhet të kontrolloni emocionet tuaja dhe të shmangni çdo gjë që mund ta përkeqësojë situatën. Pavarësisht një orari të ngjeshur, do të keni kohë të mjaftueshme për veten dhe do të jeni në gjendje të bëni gjërat tuaja të preferuara. Bashkëshorti juaj mund të lëndohet pak nga njohja e një sekreti nga e kaluara juaj.

Shigjetari: Shëndeti juaj i mirë do t’ju mundësojë të bëni diçka të jashtëzakonshme sot. Do të jeni në humor të dashur, ndaj bëni plane të veçanta për ju dhe të dashurin tuaj. Ju mbeteni të mërzitur pasi i dashuri juaj nuk ju jep kohë të mjaftueshme, prandaj do t’i flisni hapur për këtë. Do të kuptoni se martesa është gjëja më e mirë që ju ka ndodhur. Një koleg mund t’ju japë disa këshilla të dobishme.

Bricjapi: Mund të mos jeni mjaftueshëm të shëndetshëm për të shkuar në një udhëtim të gjatë. Duhet të ketë një ekuilibër midis jetës suaj personale dhe asaj profesionale. Shpenzimi i tepërt i kohës për argëtim nuk do t’ju bëjë mirë. Partneri juaj mund të duket pak i irrituar. Një i afërm mund të bëjë një vizitë të papritur. Megjithatë, kjo mund të prishë planin tuaj. Një telefonatë nga një person i afërt mund t’ju çojë në rrugën e kujtesës.

Ujori: Mund ta keni të vështirë të kontrolloni impulset tuaja. Një koleg mund të vjedhë një nga sendet tuaja me vlerë. Pra, duhet të jeni të kujdesshëm. Mund të merrni ndihmë nga miqtë dhe të afërmit tuaj. Mirëpritja e ndryshimeve që mund të përmirësojnë personalitetin tuaj do të ishte një gjë e mençur për të bërë. Gjithçka mund të mos shkojë siç është planifikuar për shkak të punës urgjente të bashkëshortit tuaj. Fëmijët tuaj do t’ju bëjnë krenarë për arritjet e tyre akademike.

Peshqit: Duhet të shmangni shqetësimin e tepërt ose përndryshe mund të çojë në hipertension. Pozicioni juaj financiar mund të përmirësohet, por së bashku do të përmirësohen edhe shpenzimet tuaja. Do të ishte e padrejtë të detyroni mendimin tuaj për fëmijët. Jeta që e doni mund të jetë shëruese. Jeta juaj bashkëshortore do të përparojë mrekullisht./albeu.com