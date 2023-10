Erdogan kritikon qendrimin e SHBA: Ata që i hodhën benzinë zjarrit, janë po aq përgjegjës për bombat mbi spital

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan ka reaguar ndaj vetos së SHBA-së ndaj rezolutës së OKB-së për Gazën, shkruajnë mediat e huaja.

Erdogan kritikoi sot Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për dështimin në miratimin e një rezolute për t’i dhënë fund armiqësive në Lindjen e Mesme për dërgimin e ndihmave humanitare në Rripin e Gazës.

“Këshilli i Sigurimit i OKB-së, i cili është bërë edhe më i paefektshëm, ka dështuar edhe një herë të marrë përgjegjësitë e tij. Sulmi i tmerrshëm i djeshëm kundër spitalit Al Ahli Al Arabi e solli masakrën në Gaza në një nivel tjetër. Vendet perëndimore, të cilat nuk lënë hapësirë ​​për të drejtat dhe liritë e njeriut, nuk kanë bërë gjë tjetër veçse i kanë hedhur benzinë ​​zjarrit. Mediat ndërkombëtare janë futur në një garë për të zbardhur masakrën njerëzore me raportimet e saj të njëanshme dhe hipokrite,”- tha Erdogan.

Duke komentuar sulmin ndaj spitalit Al Ahli, ai tha se “Dje masakra në Gaza mori një tjetër dimension me sulmin e urryer në spitalin Al Ahli. Dënoj autorët e këtij sulmi, i cili është një krim kundër njerëzimit dhe i barabartë me gjenocidin ndaj popullit të Gazës. Ata që i hodhën benzinë ​​zjarrit me deklaratat e bëra që nga 7 tetori janë po aq përgjegjës sa edhe autorët e masakrës së djeshme që na theu zemrat. Si Turqi, ne do të vazhdojmë të punojmë për të vendosur fillimisht një armëpushim humanitar dhe më pas stabilitet të përhershëm”.