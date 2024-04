E rëndë, vrapoi për të kërkuar ndihmë se e kishte rrëmbyer i ati, policia qëllon adoleshenten (VIDEO)

Një ngjarje tronditëse ka ndodhur në Kaloforni, ku një vajze 15-vjeçare u qëllua nga oficerët e policisë, teksa vraponte drejt tyre për të kërkuar ndihmë.

Vdekja e 15-vjeçares, ka shkaktuar zemërim në Kaliforni.

Një video e publikuar në rrjetet sociale ditën e djeshme, tregon momentin e incidentit të ndodhur në autostradën 15 në Hesperia më 27 shtator të vitit 2022, që rezultoi në vdekjen e padrejtë të Savannah Graziano .

Kjo video u bë publike për herë të parë dy vjet pas tragjedisë, me kërkesë të gazetarit Joey Scott, i cili në postimin e tij në X foli për keqinterpretimin e fakteve nga Sherifi i Qarkut San Bernardino.

Sipas New York Post , adoleshentja u raportua e zhdukur pasi nëna e saj, Tracy Martinez, u vra nga babai i saj, Anthony John Graziano , më 26 shtator 2022.

Një ditë më vonë, policia gjeti automjetin e Anthony, që besohet që kishte rrëmbyer vajzën e tij pasi vrau nënën e saj dhe e kanë ndjekur për rreth 110 km. Në sediljen e pasagjerit të mjetit ndodhej edhe vajza.

Kur Graziano më në fund e kuptoi se nuk mund të ikte, hapi zjarr ndaj oficerëve me një armë gjysmë automatike dhe ndaloi automjetin. Më pas, vajza ka dalë nga dera e pasagjerit, ndërsa njëri prej policëve i ka bërtitur që të vrapojë drejt tij.

Pak sekonda më vonë dhe teksa adoleshentja po vrapon drejt një veture policie për të shpëtuar veten, oficerë të tjerë e qëllojnë dhe ajo bie përtokë e gjakosur, ndërsa kolegu i tyre u bërtet atyre që të ndalojnë të shtënat, sepse i dyshuari ndodhet në makinë. Vajza u dërgua në spital ku u konstatua vdekja, ndërsa babai i saj vdiq në vend nga plagët e marra.

Sipas raportit të NYP, oficerët nuk mbanin kamera në uniformat e tyre gjatë operacionit, dhe pas incidentit Sherifi i San Bernardino, tha se vajza dukej se kishte veshur diçka si “pajisje ushtarake” kur doli nga automjeti.

Sipas gazetarit Joey Scott, autoritetet lokale deri më tani kanë refuzuar të publikojnë videon, duke thënë se ajo mund të shkaktojë “komplikime që do të pengonin hetimin”.

HEARTBREAKING IN CALIFORNIA: In chilling new helicopter footage, Savannah Graziano, a teenage kidnapping victim, is tragically shot dead by police while running towards them for help, despite one officer's desperate plea to fellow deputies to 'stop shooting her'. WATCH pic.twitter.com/QiK5v2hTPW

— Simon Ateba (@simonateba) April 2, 2024