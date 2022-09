E FUNDIT/ Aksident i rëndë në Roskovec, ndërron jetë një person

Një aksident i rëndë ka ndodhur në Roskovec, ku ka humbur jetën një person.

Mësohet se aksidenti ka ndodhur saktësisht në fshatin Kurjan mëngjesin e sotëm.

Një autobus është përplasur me një motor, e për pasojë ka ndërruar jetë drejtuesi i motomjetit 80-vjeçar.

Njoftimi i policisë:

Fier / Informacion paraprak

Sot, rreth orës 09:30, në Kurjan, Roskovec, shtetasi I. M., 56 vjeç, banues në Vlosh, duke drejtuar automjetin tip “Autobus”, është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin I. C., 80 vjeç, banues në Roskovec, i cili ka ndërruar jetë.

Nga pasagjerët në autobus, nuk ka të lënduar.

Shtetasi I. M. është shoqëruar në Komisariat dhe po kryhen veprimet procedurale.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit./albeu.com