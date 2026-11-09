Pas vizitës në Kosovë, kandidati i Listës Studentore e quan pjesë të identitetit shpirtëror dhe kulturor serb

Pas vizitës së një delegacioni të Listës Studentore në Kosovë më 7 dhe 8 nëntor, deklaratat e kandidatit Fegja Dimoviq kanë tërhequr vëmendje.
Dimoviq tha se Kosova është pjesë përbërëse e Serbisë, duke rikonfirmuar qëndrimin e Listës Studentore për statusin e saj. Ai u shpreh gjithashtu se Kosova ka vend të rëndësishëm në programin politik të lëvizjes dhe e përshkroi si pjesë të identitetit shpirtëror dhe kulturor serb.
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Lista Studentore, e cila fitoi zgjedhjet parlamentare në Serbi, e sheh Kosovën si territor serb dhe premton të mbështesë komunitetin serb dhe Kishën Ortodokse.
Në një mesazh të publikuar në Facebook pas vizitës, Dimoviq tha se delegacioni po kthehej i vendosur të luftonte krimin e organizuar në Serbi dhe të mbështeste serbët që jetojnë në Kosovë. Ai u përcolli bashkëkombësve atje dashuri e solidaritet dhe premtoi se nuk do t’i harronin kurrë.
Delegacioni kishte gjashtë kandidatë dhe përfaqësues të lëvizjes studentore. Mes tyre ishin Fegja Dimoviq, Millena Petroviq, Emillija Markoviq, Jugosllav Gashiq dhe Nemanja Karoviq.
Në Manastirin e Graçanicës, ata u takuan me mitropolitin e Rashkës dhe Prizrenit, Teodosije. Biseda trajtoi gjendjen e komunitetit serb në Kosovë dhe vështirësitë me të cilat përballet Kisha Ortodokse Serbe.
Përfaqësuesit e Listës Studentore thanë se, nëse do të angazhohen në institucionet shtetërore, do t’i kushtojnë vëmendje mbrojtjes së të drejtave të serbëve dhe të objekteve fetare ortodokse në Kosovë. Sipas Radio Evropa e Lirë, gjatë vizitës delegacioni nuk u takua me përfaqësues politikë të serbëve të Kosovës.
Vëmendje ka marrë edhe deklarata e kandidatit nga Kosova, Jugosllav Gashiq. Më 7 nëntor, ai tha se Lista Studentore nuk do të bashkëpunojë me Listën Serbe, të cilën e bëri përgjegjëse për përkeqësimin e pozitës së komunitetit serb në Kosovë.
Lista Serbe, forca kryesore politike e serbëve në Kosovë, gëzon mbështetjen politike të Partisë Përparimtare Serbe, të udhëhequr nga presidenti serb Aleksandar Vuçiq. Ajo zotëron nëntë prej dhjetë ulëseve të rezervuara për komunitetin serb në Kuvendin e Kosovës dhe drejton komunat me shumicë serbe.
Vizita pasoi fitoren e Listës Studentore në zgjedhjet parlamentare të Serbisë më 25 tetor. Sipas raportimit të Radio Evropa e Lirë, ky rezultat i dha fund sundimit 14-vjeçar të Aleksandar Vuçiqit.
Lëvizja pritet ta formojë e vetme Qeverinë e re të Serbisë, ndonëse ende nuk ka njoftuar se kush do të jetë kandidati i saj për kryeministër dhe nuk ka paraqitur një program të plotë qeverisës. Qëndrimi ndaj Kosovës pritet të jetë ndër çështjet kryesore të politikës së jashtme të qeverisë së ardhshme serbe.