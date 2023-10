LUFTA/ Pamje horror, gjenden 40 foshnja me koka të prera në qytetin izraelit (VIDEO)

Lufta mes Izraelit dhe plestinezëve të Hamasit në Gaza ka marrë përmasa tragjike. Mediat ndërkombëtare raportojnë për ngjarje horror, pasi në Kfar Aza të Izraelit janë gjetur trupat e 40 foshnjave me koka të prera.

Gazetarët e huaj thonë se janë shoqëruar nga forcat ushtarake izraelite për të parë skenën tronditëse në këtë qytezë, ku janë shënuar më shumë se 100 viktima.

i24NEWS Correspondent @Nicole_Zedek reports from Kibbutz Kfar Aza, a quarter-mile from the Gaza border, and recounts the atrocities that were committed in the small community which remains an active scene as soldiers clear booby traps and recover the bodies of dozens of victims pic.twitter.com/J4ZfWZQYHp

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023