Ambasadorja e BE thirrje SPAK: Duam rezultate të larta, plotësoni kushtet, që të merrni fondet

Ambasadorja e BE në Tiranë, Christiane Hohmann i bëri thirrje sistemit të drejtësisë në vendin tonë që të japë rezultate te larta njëjtë si në standardet e BE-së.

Gjatë fjalës së saj në mbledhjen e Këshillit Kombëtar për Integrimin Evropian, ambasadorja e BE-së kërkoi që reforma dhe gjyqësori të rrisë standartet.

“SPAK këtë vit ka dhënë rezultate, shoh raportet, një hetim tjetër. Kjo është e rëndësishme. Duhet të bindi qytetarët. Atyre që kanë ndikim tek gjyqësori, të garantojnë që të japë rezultatet më të larta të BE dhe mos të ketë dyshime apo pikëpyetje. Kjo është më e rëndësishmja. E di që Kuvendi ka një rol për të luajtur në këtë drejtim. Mbështetja për gjyqësorin, mbështetja e duhur, për pajisjet, personeli”, tha ambasadorja e BE-së.

Më tej Hohmann u ndal konkretisht te fondet që Shqipëria pret nga Brukseli. Fillimisht duhet të plotësohen kushtet. “Nuk ka drekë falas. Edhe këtu nuk ka fonde falas. Nëse do të marrësh fonde të BE-së duhet të plotësosh disa kushte. Ky është një propozim që po diskutohet me shtetet anëtare. Paketa përfundimtare nuk është akoma, por ky është një objektiv i deklaruar që paralelisht me reformat të krijohen edhe kushtet, jo për investime dhe vende pune, por arsye për njerëzit, që të thonë; unë dua të rri këtu” tha ajo./Albeu.com/