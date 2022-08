A do të rikthehet në televizion Dojna Mema? Modernatorja: Ja çfarë mendoj të bëj pas lindjes së djalit

Moderatorja, Dojna Mema është në muajin e nëntë të shtatzënisë.

Dojna është në ditët e fundit të pritjes së ëmbël dhe po pret të bëhet nënë e një djali.

Modernatorja është aktive në rrjetet e saj sociale ku së fundmi ka zhvilluar një “Ask Me” në Instagram.

Një nga pyetjet që i është bërë nga një ndjekëse e saj e ka pyetur se kur do të kthehet në punë dhe se a do të qëndrojë gjatë në shtëpi me djalin.

Përgjigja e Dojnës mesa duket është e qartë. Ajo do të kthehet shpejt, pasi puna që bën e lumturon./albeu.com