Çanak: Ende e paqartë politika e Listës Studentore për Kosovën, Lista Serbe do të humbasë ndikim

Fitorja e listës studentore në zgjedhjet parlamentare në Serbi nuk ka qartësuar se çfarë qëndrimi do të mbajë qeveria e ardhshme ndaj Kosovës. Këtë vlerësim e jep Nenad Çanak, politikan serb, ish-deputet dhe bashkëthemelues i Lidhjes Socialdemokrate të Vojvodinës.
Në një intervistë për Radio Dukagjinin, ai shprehet se ndryshimi i madh në skenën politike serbe nuk mjafton për të përcaktuar nëse do të ketë edhe një qasje tjetër ndaj Kosovës. Sipas tij, Serbia mbetet pa një orientim të qartë për këtë çështje.
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Çanak shpjegon se lëvizja studentore që mundi pushtetin e Aleksandar Vuçiqit u bashkua kryesisht rreth kundërshtimit të regjimit, ndërsa nuk paraqiti një program të përcaktuar për çështjet thelbësore politike. Ai e përshkruan regjimin e Vuçiqit si klerofashist dhe thekson se rezistenca ndaj tij, jo një platformë konkrete, ishte themeli mbi të cilin u ngrit lista studentore.
Duke kujtuar zanafillën e protestave, politikani serb thotë se ato shpërthyen pas shembjes së strehës së stacionit hekurudhor në Novi Sad, ngjarje që u mori jetën 16 personave. Sipas tij, kërkimi i përgjegjësisë nga institucionet u zhvillua gradualisht në një lëvizje politike, e cila ndryshoi shumicën në parlament.
Pikërisht mungesa e një programi të qartë, vlerëson Çanak, pengon parashikimin e hapave të qeverisë që do të formohet, sidomos për marrëdhëniet me Kosovën.
Ai kujton se përpara janë zgjedhjet presidenciale, në të cilat lista studentore pritet patjetër të dalë me kandidatin e vet. Më pas, sipas renditjes që paraqet ai, vijnë formimi i Kuvendit dhe krijimi i Qeverisë.
Për Çanakun, një ide më e qartë për drejtimin e vendit mund të krijohet vetëm pasi të jetë ngritur ekzekutivi dhe kryeministri të ketë prezantuar programin. Ndërkohë, mbetet ende e panjohur se kush do ta drejtojë qeverinë e re.
Ai nënvizon se me Vuçiqin ishte bërë e qartë që nuk mund të ecet më tej, por shumica e re parlamentare, e cila do të krijojë qeverinë, ende nuk ka treguar se nga do ta çojë Serbinë. Në këtë kuptim, sipas tij, vendi vazhdon të jetë në paqartësi.
Ndërrimin e pushtetit në Beograd, Çanak e sheh edhe si një mundësi që përgjegjësit e sulmit në Banjskë të përballen me drejtësinë.
Nëse institucionet përmbushin detyrat e tyre, shprehet ai për Radio Dukagjinin, personat që mbajnë përgjegjësi për sulmin në Banjskë dhe vdekjen e katër personave duhet të dalin para gjykatës. Një zhvillim i tillë, shton ai, ishte i paimagjinueshëm gjatë qeverisjes së Partisë Përparimtare Serbe.
Gjatë intervistës, Çanak trajton gjithashtu pasojat që ndryshimet në Beograd mund të sjellin për Listën Serbe në Kosovë. I pyetur për ndikimin e paralajmërimeve të fituesve të zgjedhjeve në Serbi se nuk do të bashkëpunojnë me këtë parti, ai e konsideron të sigurt dobësimin e saj.
Sipas tij, Lista Serbe ka funksionuar si një zgjatim i politikës së Aleksandar Vuçiqit. Çanak mendon se autoritetet e reja nuk do ta tolerojnë vazhdimin e një marrëdhënieje të tillë në periudhën që vjen.
Efektet e ndryshimit politik në Serbi, vlerëson ai, mund të shtrihen edhe te raportet e Beogradit me udhëheqjen e Milorad Dodikut në Republikën Srpska. Në këtë kontekst, ai sjell në vëmendje mbështetjen politike që Dodiku dhe Vuçiqi i kanë dhënë njëri-tjetrit.
Për komunitetin serb në Kosovë, dobësimi i mundshëm i Listës Serbe do të nënkuptonte nevojën për të krijuar një përfaqësim tjetër politik, thotë Çanak. Megjithatë, ai përfundon se aktualisht nuk sheh përfaqësues të rinj që mund ta marrin këtë rol.