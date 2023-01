225 mijë dollarë kusur

Nga Endri Xhafo

Nëse princi i kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman Al Saud, – i cili cilësohet nga një raport i angjecive të inteligjencës së SHBA si “urdhërues i vrasjes” makabër brenda konsullatës saudite në Stamboll, të bashkëpunëtorit të gazetës “The Washington Post”, Jamal Khashoggi, – nuk u hetua në SHBA për shkak të imunitetit si lider i huaj (qëndrimi i DoJ), atëherë mos prisni që Edi Rama të hetohet nga FBI për 225k USD.

Madje as pasoja politike (në afat të shkurtër) nuk do të ketë. Presidenti Biden i shkoi Bin Salmanit në Riyadh, kurse presidenti Erdogan e priti në Ankara. E vërtetë që ne nuk kemi naftë (me shumicë), por NATO-s dhe BE-së i duhet stabiliteti.

Lind pyetja: Çfarë kanë më shumë këto 225k USD të padeklaruara nga ish-zyrtari i FBI-së, nga tërmeti i “dosjes 184”, shpallur me vendim gjykate si “vjedhje votash”, për të cilën 2 persona u dënuan nga gjykata, kurse për të tjerët prokuroria pushoi çështjen për tejkalim afatesh, ndonëse e pranoi vjedhjen?

Çfarë kanë më shumë këto 225k USD nga raportet e OSBE/ODIHR-it për blerje votash edhe në zgjedhjet e fundit, shoqëruar me përdorim të burimeve të administratës publike, ndikim të vullnetit të zgjedhësve, etj.etj.?

Çfarë kanë më shumë këto 225k USD nga milionat e inceneratorëve?

Nga ligjet e posaçme që GjK i shpall “antikushtetues”? Nga falja e tokës publike pa garë, në emër të “partneritetit strategjik”? Ka kaq shumë “afera” në këtë vend, sa 225 mijë dollarë duken si kusur…

E rëndë është që iu paguan mikut të kryeministrit të Shqipërisë, për të dëmtuar opozitën shqiptare!

34. On November 20, 2017, defendant McGonigal met with the Prime Minister of Albania in Albania.

35. On November 21, 2017, defendant McGonigal travelled by air from Albania to Austria, and then returned to the United States. Neither McGonigal, nor the FBI, paid for McGonigal’s lodging while he was in Albania.

36. On November 25, 2017, defendant 𝗠𝗰𝗚𝗼𝗻𝗶𝗴𝗮𝗹 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗲𝗰𝘂𝘁𝗼𝗿 𝗿𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲𝗱 𝗮𝗯𝗼𝘃𝗲 𝗼𝗳 𝗮 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 𝗻𝗲𝘄 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻𝘃𝗼𝗹𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗮 𝗨.𝗦. 𝗰𝗶𝘁𝗶𝘇𝗲𝗻 𝘄𝗵𝗼 𝗵𝗮𝗱 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗹𝗼𝗯𝗯𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲𝗱 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗼𝗻 𝗯𝗲𝗵𝗮𝗹𝗳 𝗼𝗳 𝗮𝗻 𝗔𝗹𝗯𝗮𝗻𝗶𝗮𝗻 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝘆 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝘁𝗵𝗲 𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝘄𝗵𝗶𝗰𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝘄𝗮𝘀 𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿. One day erlier, he had received information from Person B about the U.S. citizen lobbyist.

